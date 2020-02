Patto per Catania, Campisi e Zappalà eletti vicepresidenti della commissione consiliare

La commissione consiliare “Patto per Catania” presieduta da Luca Sangiorgio nell’ultima riunione ha eletto i consiglieri Lanfranco Zappalà e Alessandro Campisi come vicepresidenti del nuovo organismo consultivo dell’assemblea comunale.

Durante la stessa riunione, la commissione ha incontrato il responsabile unico del “Patto” ingegnere Fabio Finocchiaro per fare il punto sui progetti e gli interventi in programma per la spesa dei fondi comunitari e nazionali destinati al Comune di Catania.

Il presidente Luca Sangiorgio ha fissato una nuova riunione della commissione per il prossimo 14 febbraio.