Pd e M5S "insieme" per la toponomastica di via don Gnocchi

I consiglieri della quarta circoscrizione Mirko Giacone (Pd) e Giuseppe Ragusa (5 Stelle), hanno donato ai residenti della Via Don Gnocchi, a Trappeto nord, la toponomastica. L'iniziativa bipartisan è stata spiegata così: "I residenti hanno più volte segnalato a questa amministrazione municipale le carenze inerente alla toponomastica e alle altre problematiche legate alla via, di cui la presenza di topi, erba alta e un tombino che va messo in sicurezza in quanto si è spezzato. Nonostante siano passati vari mesi tutto è rimasto fermo. Così insieme abbiamo deciso di intervenire autotassandoci e acquistando la toponomastica".

“La donazione avviene dopo la totale assenza di risposte da parte della maggioranza di questo municipio. È inammissibile che non si riescano a dare risposte, nemmeno le più banali” concludono i consiglieri.