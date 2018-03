Pellegrino e i 100 mila euro richiesti a Fava come risarcimento danni

Le indagini sul consigliere comunale Riccardo Pellegrino, che secondo il quotidiano online Livesicilia sarebbe coinvolto in un'inchiesta per reati elettorali, riportano la questione morale al centro della vita politica della città di Catania. Già fiaccato dal recente scandalo sui rifiuti, che ha coinvolto due tra i più stretti collaboratori di Enzo Bianco, Palazzo degli Elefanti viene nuovamente colpito da una bufera giudiziaria. A commentare l'evento, a poche ore dalla pubblicità dei fatti, è l'onorevole Claudio Fava che - intervistato dalla nostra redazione - ha reso nota una richiesta di risarcimento di 100 mila euro che proprio Pellegrino, in questi giorni, gli ha fatto recapitare, per le dichiarazioni rese durante la campagna elettorale per le regionali.

"Trovo alquanto singolare la tempistica - dichiara Fava - Pellegrino mi aveva fatto notificare dal suo avvocato una richiesta di risarcimento danni del valore di 100 mila euro per compensare le offese a suo dire ricevute e, ieri pomeriggio, mi aveva invitato ad una procedura di conciliazione". "Io chiaramente mi sono presentato perché la ritenevo una intimidazione - continua l'onorevole - Non ho nulla da conciliare, anche perché le cose dette in campagna elettorale sono tutte tratte da atti pubblici. La caratura del personaggio, millantatore ed esegeta dei capi mafia, viene fuori ancor meglio da quello che leggiamo in queste ore".

"Per una persona che si candida a fare il sindaco, e ancor prima il deputato regionale, è una vicenda gravissima - aggiunge Fava - Pellegrino ha sempre ritenuto l'impunità delle proprie parole come diritto acquisito, mentre ora si trova coinvolto in una vicenda che conferma la sua statura morale. Quella cioè di un uomo che, come risulta dalle intercettazioni, inneggia ai capimafia perduti". "Evidentemente, se le accuse fossero confermate, le cose che pensava le ha applicate - spiega ancora - Un dato sconfortante per una campagna elettorale che, a Catania, comincia davvero male".

Sulla scelta di Pellegrino di candidarsi come primo cittadino, Fava precisa inoltre: "Non so se fosse una richiesta genuina o un modo per tirare su il prezzo nel suo partito. Certo è che pensare di candidarsi in nome delle sue convinzioni e vincere, per quanto Catania sia una città moralmente affaticata, non è realistico". "La città ha ancora una tenuta morale che le permette di non essere preda di gente come Pellegrino", aggiunge. "L'idea che la poltica si debba muovere soltanto davanti all'evidenza giudiziaria è furba e debole - spiega - Credo che Forza Italia debba assumersi le proprie responsabilità e dovrebbe buttare fuori un signore che, intercettato, diceva che gli mancano i capi mafia di una volta". "Tuttavia - conclude Fava - Né Pogliese né il presidente Musumeci hanno fatto nulla".