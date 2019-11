Petralia (FI): "Allagamenti in via Lineri e De Amicis, servono interventi urgenti"

ll consigliere comunale Giovanni Petralia, capogruppo di Forza Italia, con due richieste formali e con un intervento promosso ieri sera in aula consiliare ha sollevato la problematica relativa al necessario adeguamento di numerosi sistemi di deflusso delle acque piovane in territorio catanese.

"In molte strade della città - ha detto Petralia -, a causa della scarsa manutenzione delle precedenti amministrazioni e l'assenza di investimenti nel settore, domina l'insicurezza ed il pericolo con l'avvento della stagione invernale".

Nello specifico il capogruppo ha sottolineato la pericolosità e di disagi di arterie come Via Lineri e Via Edomondo De Amicis che "presentano dei sistemi di deflusso del tutto inefficaci per il volume di acqua che si accumula anche con pioggia debole e temporanea ed il tutto minaccia l'incolumità di residenti e commercianti di zona".

"Bisognerebbe avviare con una programmazione razionale un progetto di investimento in tali settori in modo tale da garantire sempre la sicurezza dei cittadini catanesi e dell'intera collettività con un potenziamento concreto di tali apparati", ha concluso Petralia.