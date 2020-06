Pianificazione demanio marittimo, consiglio approva proposta M5S

E' stata approvato un ordine del giorno, nel corso della seduta del consiglio comunale di ieri sera, proposta dalla consigliera pentastellata Lidia Adorno per "liberare" e "pianificare" la gestione del mare di Catania. Infatti l'esponente del M5S ha chiesto di portare in aula il piano di utilizzo del demanio marittimo, con la relativa valutazione ambientale strategica, in modo tale da porrre dei paletti come la limitazione delle barriere che impediscono l'accesso e la visione del mare.

"Occorre regolamentare il demanio marittimo - ha detto Adorno - e abbiamo indicato dei criteri ben specifici per il rilascio o il rinnovo delle concessioni. Tra questi prioritariamente abbiamo richiesto l’abbattimento e la rimozione di tutte le barriere che non permettono l’accesso e la visione del mare. I concessionari potranno gestire esclusivamente servizi a richiesta dei bagnanti, dal noleggio lettino e ombrelloni alla ristorazione, dando la possibilità di accesso a tutti". Inoltre la consigliera ha proposto un litorale con spazi pedonali e piste ciclabili. A votare favorevolmente per l'ordine del giorno anche parte della maggioranza: il capogruppo di Grande Catania Sebastiano Anastasi ha dichiarato di condividere i contenuti dell'ordine del giorno.

Invece è stata bocciata la proposta, sempre della consigliera Adorno, di sottoporre al vaglio delle forze dell'ordine i registri dei beneficiari dei buoni spesa "per i dovuti controlli sull’effettivo bisogno dei nuclei familiari beneficiari". Inoltre l'esponente pentastellata aveva chiesto che vengano utilizzate card nominali e non al portatore.

"E' scandaloso che il consiglio comunale - ha commentato Adorno - non abbia approvato l'ordine del giorno a favore della legalità e della trasparenza. C'è qualcosa che si è temuto e che si è cercato di nascondere?".