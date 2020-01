Piazza Eroi d'Ungheria, il gazebo di Forza Italia per raccogliere segnalazioni e suggerimenti

Si è tenuto il primo appuntamento del gruppo consiliare di Forza Italia in giro per la città con i gazebo. In piazza Eroi d'Ungheria gli azzurri, presenti con i consiglieri comunali e di circoscrizione, hanno incontrato i cittadini raccogliendo segnalazioni e suggerimenti.

"Stamattina abbiamo raccolto circa 40 segnalazioni - spiega il consigliere Giovanni Petralia - che verranno trasformate in vere e proprie proposte consiliari nei prossimi giorni. Le principali richieste evidenziate riguardano la manutenzione e pulizia dell'area verde presente nella zona Sud di Piazza Eroi D'Ungheria che raccoglie anziani e giovani durante tutte le ore della giornata e la necessaria pulizia straordinaria dei marciapiedi che costeggiano il corso Indipendenza. Molte le segnalazioni elative anche ad altre zone della città che sono state registrate con attenzione e messe nero su bianco".