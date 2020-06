Piazza Lupo tra degrado e occupazioni abusive, Sangiorgio: "Si intervenga"

Piazza Lupo tra degrado e occupazioni abusive. Nell'area della ex palestra di scherma si è sviluppata una vera e propria occupazione abusiva da parte di alcuni senzatetto che hanno costruito un riparo e che vivono stabilmente lì, tra rifiuti e precarie condizioni igieniche. A chiedere un intervento è stato, ieri sera nel corso di una seduta del consiglio comunale, il consigliere di maggioranza Luca Sangiorgio: "A piazza Lupo c'è una situazione inconcepibile di degrado con una palestra occupata con impianti elettrici non a norma e in condizioni strutturali precarie e, in più, c'è un capanno abusivo in alcuni stalli Sostare, delimitati dai tubolari posizionati tempo fa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore ai lavori pubblici Enrico Trantino ha detto che vi sono e vi saranno interlocuzioni con la questura - che ha dei locali proprio accanto alla piazza - per verificare e risolvere i problemi di ordine pubblico e saggiare le condizioni della struttura e le condizioni minime di sicurezza.