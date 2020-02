Polemiche ordinanza di Sant'Agata, Barresi a Di Salvo: "Ti regalerò un goniometro"

Continua a far discutere l'ordinanza del sindaco Pogliese in merito alle disposizioni di sicurezza in occasione dei fuochi d'artificio per le festività agatine. A prendere la parola è il consigliere di maggioranza Andrea Barresi che ha replicato al collega Salvo Di Salvo che aveva provocatoriamente chiesto di estendere il divieto di "abitazione" anche a Palazzo degli Elefanti.

"Al solerte consigliere Di Salvo - ha detto Barresi - ex assessore della giunta Bianco, che si cimenta con tanto zelo, ma con poca precisione, nelle misurazioni dal Palazzo degli Elefanti alla Cattedrale regalaremo un goniometro e un metro da muratore. Sarà un importante aiuto per lo stesso, atto a farlo capacitare della reale distanza che intercorre tra sé e la realtà oggettiva delle cose, così da non incorrere nuovamente in errori mastodontici, per il bene dell’intera città".