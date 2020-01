Lavori al ponte Graci, il plauso del movimento "Guardiamo avanti"

"Accogliamo con soddisfazione la bella notizia dell'imminente avvio dei lavori di ricostruzione del Ponte Graci. Una svolta concreta, a dispetto di certi tempi lunghi della burocrazia in tema di infrastrutture, realizzata dal Governo Musumeci che aveva preso un preciso impegno nei confronti dei cittadini di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia. Ma siamo anche di fronte a una risposta fattuale e incontestabile a certi tentativi da circo di gettare fumo negli occhi dei cittadini, compiuti dai locali rappresentanti grillini".

Lo affermano Marco Corsaro e Ninni Anzalone, presidente e segretario del movimento civico "Guardiamo Avanti" di Misterbianco, dopo l'annuncio da parte della Regione riguardo il ponte da ricostruire sulla statale 121 Catania-Paternò.

"Non era scontato - proseguono gli esponenti - che in pochi mesi il Governo Musumeci stanziasse oltre due milioni per ricostruire il Ponte Graci e riqualificare il sottopasso di via Rosolino Pilo. L'Assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, col supporto del Genio civile di Catania, si è invece prontamente attivato dopo la demolizione per lenire i disagi di Misterbianco e Motta. Tutto ciò, occorre sottolineare, nonostante la Regione non fosse tenuta a farlo poiché si trattava di una strada comunale. Sono queste le concrete azioni che i cittadini vogliono da chi detiene posti di responsabilità politica - conclude la nota di "Guardiamo Avanti" - mentre le speculazioni e le polemiche, alimentate da politici che non lavorano al bene comune, allontanano sempre di più la gente dalle istituzioni".