Ponte Graci, Cantone contro Falcone: "I tempi potrebbero essere lunghi"

Dopo l'intervento sul tema in aula alla Camera dei Deputati di mercoledi 23 ottobre e la richiesta ad Anas per chiarire definitivamente lo stato dell'arte in merito alla ricostruzione del ponte Graci, l'onorevole Luciano Cantone, membro della Commissione Trasporti annuncia che ci vorrano almeno quaranta giorni per completare i rilievi tecnici.

"Solo dopo - spiega - sarà possibile partire con la progettazione che dovrà tenere conto dell'effettivo stato di conservazione delle spalle su cui appoggiare il nuovo impalcato. Ultimata la progettazione e acquisiti i relativi pareri degli enti competenti, si procederà alla verifica, validazione e approvazione del progetto per il successivo finanziamento. Al momento si può prevedere che l'esecuzione dei lavori, nell'ipotesi di sostituzione del solo impalcato, possano concludersi nel giro di novanta giorni. L'Anas mi segnala inoltre che solo in caso di esito positivo delle verifiche sulle strutture esistenti i lavori potranno essere effettuati attraverso un accordo quadro già definito. Nell'ipotesi contraria, quindi dovendo sostituire anche le spalle del ponte, si renderà necessario bandire un'apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. Per la quale sappiamo che le tempistiche non sono affatto celeri”.

“I quattro mesi annunciati da Falcone per la ricostruzione quindi – conclude Cantone – sono da ritenersi assolutamente non veritieri, oltre a essere ulteriore conferma del fatto che la 'famosa' delibera di giunta non esiste e non può esistere. Ritengo sia scorretto diffondere informazioni inesatte e fuorvianti sulla ricostruzione del ponte Graci, in considerazione dell'importanza dell'infrastruttura per la viabilità del territorio catanese”.