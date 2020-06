Il piano regolatore di Misterbianco respinto dalla Regione

“Da fondate indiscrezioni che abbiamo raccolto riguardo il Piano regolatore generale del Comune di Misterbianco, abbiamo notizia dell'avvenuta non approvazione del documento VAS da parte della Regione Siciliana. Nei prossimi giorni faremo una specifica richiesta di accesso agli atti per poter così comprendere cosa è andato storto e quali sono i motivi di questo 'rigetto' da parte degli uffici regionali. La città, infatti, potrebbe ritrovarsi senza strumento urbanistico. A seguire terremo una conferenza stampa per chiarire ai cittadini lo stato delle cose, indicando soluzioni e proposte di buon senso”. Lo rende noto Marco Corsaro, presidente del movimento “Guardiamo Avanti” di Misterbianco.

