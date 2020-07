Prima municipalità, Buglio (FI): "Segnaletica sbiadita o assente"

Segnaletica sbiadita o inesistente. Una condizione comune in molte strade di Catania e per questo il consigliere della prima municipalità Giuseppe Buglio ha chiesto, con una mozione, un intervento del Comune per ripristinare tutta la segnaletica delle strade della circoscrizione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"E' una questione di sicurezza - dice Buglio - perchè la segnaletica consente a pedoni, ciclisti, automobilisti e ciclisti di circolare in maniera migliore. Nel primo municipio ci sono diversi lavori urgenti da eseguire per quanto riguarda la segnaletica e debbono essere una priorità assoluta onde evitare spiacevoli conseguenze per l'incolumità pubblica".