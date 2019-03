Primarie Pd e il boom di Zingaretti, Sammartino: "Questa è vera democrazia"

Zingaretti ha vinto le primarie Pd e sarà il nuovo segretario del Partito Democratico. Rispettando i pronostici della vigilia, secondo la prima proiezione dell'organizzazione del Pd sui voti delle primarie, Nicola Zingaretti raggiunge il 60%, mentre Maurizio Martina e Roberto Giachetti si attestano entrambi al 20%.

Tra i primi a complimentarsi c'è stato anche Matteo Renzi: "Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al Governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la democrazia", scrive su Twitter Renzi.

"Auguri al nuovo segretario nazionale del Partito democratico che sono certo rilancerà il partito nel segno dell'unità soprattutto grazie ai tantissimi cittadini che sono stati anche ore in coda ai gazebo e che dimostrano che siamo l'unica alternativa alle destre. In Sicilia l'affluenza poi è stata straordinaria. Una grande partecipazione ma soprattutto un grande entusiasmo sono uno stimolo in più per costruire una vera alternativa anche in Sicilia alla Lega e ai 5 stelle. Questa è vera democrazia, non la piattaforma Rousseau. La grande affluenza riaccende la speranza in ognuno di noi per un Paese di nuovo normale che chiede diritti e non qualunquismo. Grazie a tutte le democratiche e a tutti i democratici''. Così il deputato regionale del Partito Democratico, Luca Sammartino, commenta i risultati delle primarie nazionali in Sicilia.

"Grazie ai 1500 volontari del Pd Sicilia, grazie a tutti i siciliani che hanno dato fiducia al Pd in questa straordinaria giornata. Buon lavoro al segretario Nicola Zingaretti, grazie Maurizio Martina e Roberto Giachetti per la bella sfida. E ora si parte!''. Così su Twitter il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone.

L'affluenza in Sicilia

L’affluenza in Sicilia è stata di 32.152 votanti registrati ieri pari a circa il 29% degli elettori totali di due anni fa.

Chi è Nicola Zingaretti

Governatore del Lazio per due mandati, Nicola Zingaretti, 52 anni, può vantare la maggiore esperienza in campo amministrativo dopo essere stato anche presidente della provincia di Roma. Non è particolarmente noto fuori dal Lazio – almeno non come il fratello Luca, attore popolarissimo e volto del commissario Montalbano – Nicola Zingaretti proviene dalla sinistra del partito, è un ex dirigente dei Democratici di Sinistra (DS) ed è sostenuto dalla vecchia minoranza del partito, l’area oggi guidata da Andrea Orlando di cui un tempo faceva parte anche Pier Luigi Bersani. Le sue posizioni non radicali gli consentono l’appoggio anche della parte più moderata e centrista del partito che fa riferimento a Dario Franceschini e Paolo Gentiloni.