Conto alla rovescia per le prossime elezioni: appuntamento elettorale il 10 giugno

A quasi un mese dalle elezioni politiche, comincia il conto alla rovescia per il nuovo appuntamento elettorale: il 10 giugno, data delle prossime amministrative. Si vota in 137 Comuni siciliani e nei 5 capoluoghi di provincia: Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Trapani.

Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonchè per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario per domenica 10 giugno 2018. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 24 giugno.

Si voterà con il sistema maggioritario a doppio turno in 18 comuni siciliani con popolazione superiore a 15mila abitanti, il resto sotto soglia 15 mila.

Per quanto riguarda lo scenario politico a Catania, quattro sono finora i candidati ufficiali. L'attuale sindaco Enzo Bianco, l'eurodeputato Salvo Pogliese è il candidato di Forza Italia. Ma ci sono anche il presidente regionale della comunità di Sant'Egidio Emiliano Abramo (per la lista civica 'E' Catania'). E Riccardo Pellegrino con lista civica "Un cuore per Catania", coinvolto nei giorni scorsi in una inchiesta sul voto di scambio e corruzione elettorale. Per il M5s il candidato è Giovanni Grasso, professore presso l’Istituto musicale Vincenzo Bellini.