Il M5S chiede pulizia dei torrenti ad Aci Sant'Antonio

"Desta grave preoccupazione l'assenza di interventi di pulizia e monitoraggio degli alvei torrentizi presenti sul territorio comunale santantonese". E' quanto dichiara il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Finocchiaro.

"Le bombe d'acqua, ormai ricorrenti nella stagione autunnale e in quella invernale, espongono I residenti in prossimità di alvei torrentizi a grave rischio di incolumità fisica, a causa dell'ingrossamento degli alvei della portata e del flusso delle acque. Alvei ai margini dei quali sono abbandonati rifiuti di ogni tipo e rigogliscono rovi e sterpaglie, che ostacolano il normale deflusso delle acque. Chiediamo interventi urgenti e un monitoraggio costante da arte degli Uffici comunali, per scongiurare disagi e disservizi. In particolare per I torrenti Lavinaio-Platani e Montarena, per il monitoraggio dei quali sarebbe auspicabile una conferenza di servizi intercomunale".