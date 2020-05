Nave per quarantena dei migranti, il plauso al Governo di Simona Suriano

La deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano ha firmato, con altri colleghi parlamentari, un appello indirizzato al Ministero degli Interni affinché si attuassero soluzioni rapide al fine di tutelare la salute pubblica alla luce dei recenti sbarchi di migranti e della ripartenza del flusso migratorio dai Paesi del Nord Africa. “Salutiamo con soddisfazione l'iniziativa del Governo – spiega Suriano – che ha predisposto l'arrivo di una nave di circa 250 posti che sarà ancorata nella zona della Sicilia Occidentale per permettere la quarantena di evenutali nuovi arrivi di migranti”.



“Con diversi colleghi parlamentari – dice l'esponente M5S – avevamo sollecitato il ministero degli Interni e diamo atto che con immediatezza è stata trovata una prima soluzione. Il flusso migratorio è ricominciato e occorre tutelare la salute dei cittadini italiani e, al contempo, garantire il diritto a una accoglienza dignitosa a chi arriva dopo un viaggio straziante. I Comuni non possono sopperire a tutto sia per mancanza di fondi, sia per mancanza di strutture così la soluzione delle navi per la quarantena e I controlli di rito è quella più agevole per evitare la propogazione del contagio e affinché I tanti sacrifici effettuati dai siciliani non vadano sprecati”

