Quarta municipalità, Giacone: "Potenziare servizi e controlli in periferia"

Il consigliere della quarta municipalità Mirko Giacone ha chiesto maggiori controlli nelle periferie. L'esponente della circoscrizione ha fatto riferimento al numero di denunciati elevato a Catania, al video circolato su internet a San Cristoforo e ha fatto appello alla cittadinanza.

"I contagi sono aumentati da 57 a 91 e la provincia di Catania si conquista il primato tra tutte le altre siciliane. Un primato che dimostra come chi trasgredisce le regole debba essere punito, perché mette a repentaglio non soltanto la propria vita, ma soprattutto quella degli altri", spiega Giacone.

“Ritengo che l’amministrazione Pogliese debba fare qualcosa in più nelle periferie, dove i controlli non vengono percepiti da chi vi abita. Si rischia così di vanificare ogni tipo di misura imposta dal governo. Inoltre bisogna sanificare le strade della città e potenziare il servizio di raccolta dei rifiuti. Infine non bisogna dimenticarsi delle persone anziane e malate, immaginando una cabina di regia per poterli aiutare ed essere quindi solidali, implementando quelli che sono i provvedimenti regionali", ha concluso il consigliere.