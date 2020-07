Raccolta differenziata, a Gravina è record: oltre il 66%

"Il mese di giugno ha fatto registrare un significativo aumento della percentuale di raccolta differenziata raggiungendo il 66,36 %, la più alta mai registrata nel nostro Comune". A rendere noto il dato ufficiale fornito dal gestore del servizio sono stati il sindaco Massimiliano Giammusso e l'assessore all'Ecologia Salvo Santonocito. "Si tratta di un risultato importante raggiunto grazie al lavoro svolto dall'amministrazione, dalla ditta che svolge il servizio e, naturalmente, alla collaborazione dei cittadini che si impegnano a conferire correttamente i rifiuti. Dopo il progressivo aumento registrato nell'ultimo periodo – ha continuato il primo cittadino - abbiamo superato anche l'obiettivo del 65 % indicato dalla legge". Gli ha fatto eco l'assessore Santonocito che commenta con soddisfazione gli ultimi dati della raccolta: "Abbiamo lavorato sin dal nostro insediamento per innescare un processo virtuoso. Ricordo che il nostro Comune, a giugno 2018, viaggiava su percentuali del 21% - ha spiegato Santonocito – dopo un anno e in concomitanza con il cambio di gestore siamo arrivati al 35%. Il 2020 ha segnato un balzo in avanti, con i dati di maggio (59 %) , e quelli odierni al 66,36%".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ringrazio ancora una volta tutti gli attori coinvolti in questa vera e propria rivoluzione del modo di gestire e trattare i rifiuti: a partire dagli operatori, passando per la polizia municipale che effettua i controlli, e ancora una volta i cittadini che partecipano attivamente sensibilizzando anche quelli che ancora mostrano resistenze – ha concluso il sindaco Giammusso - ma il percorso è tracciato e non si torna indietro".