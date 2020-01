Raffica di adesioni a Fratelli d'Italia nella provincia etnea

Raffica di adesioni a Fratelli d'Italia. Diverse le new entry sul territorio che ingrossano le file dei meloniani. Aderiscono ufficialmente al partito: Giuseppe Toscano, che alle ultime elezioni amministrative di San Giovanni La punta è stato il consigliere comunale più votato tra la maggioranza; Mario Brancato, noto penalista e già assessore del Comune di Catania; Vittorio Lo Sauro consigliere in carica del comune di Sant’Agata Li Battiati; Sandra Fiorenza e Ada Bono consiglieri di San Giovanni La Punta; Veronica Tedeschi, giovanissima consigliere del comune di Motta Sant’Anastasia; Michele Gugliotta, assessore in carica del Comune di San Giovanni La Punta; l'architetto Tito Calogero; il commercialista Eugenio Basile e Luca Faia delegato sindaco di Piano Tremestieri.

"Siamo felici del nostro ingresso e daremo il nostro contributo per la crescita del partito. Orgogliosi della scelta che ci vede all’interno di una grande famiglia - dichiarano Toscano e Brancato -, riteniamo che vi sia il bisogno di riaffermare con fermezza i valori di un partito che da sempre predica e pratica la buona politica. Nelle prossime settimane avvieremo una serie di attività pubbliche volte ad ascoltare e coinvolgere i nostri concittadini".



Commentano soddisfatti il coordinatore provinciale di FdI, Alberto Cardillo e i dirigenti regionali Giuseppe Arena e Francesco D’Urso Somma: "La crescita di FdI è un fenomeno stabile e inarrestabile, noi non siamo un partito emozionale che rapidamente cresce e altrettanto rapidamente decresce. Ci siamo sempre stati e sempre ci saremo, perché la gente ci individua come il partito di chi vuol fare il bene della propria comunità al di là e al di sopra di ogni interesse di parte.

"Così come nel resto della Sicilia -affermano l'Assessore regionale Manlio Messina e l’onorevole Gaetano Galvagno, continua la nostra crescita anche in Provincia di Catania, da sempre territorio di riferimento per l'intera comunità della destra non solo siciliana ma anche nazionale. Un augurio di buon lavoro ai neo componenti di Fratelli d’Italia".