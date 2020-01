Ragusa (M5S): "Parco degli Ulivi nell'abbandono"

Il consigliere della quarta municipalità Giuseppe Ragusa, del Movimento Cinque Stelle, torna sulla questione della mancata cura del Parco degli Ulivi, polmone verde del quartiere San Nullo.

"Tante promesse ma nessun risultato - attacca l'esponente pentastellato -. Come di consueto, mi reco ogni 60 giorni nell'unico polmone verde del territorio di San Nullo. Il parco è stato oggetto di svariate promesse, dalla concessione ad associazioni ed alla costruzione di aree di sgambettamento per i cani. Purtroppo promesse al vento,in quanto non è cambiato nulla!".

Ragusa denuncia, infatti, che l'area verde è stata abbandonata al suo destino ed è preda dei vandali: "Le uniche iniziative positive sono avvenute a novembre del 2018 con una pulizia straodinaria a cura del Movimento 5 Stelle e con una iniziativa di Legambiente per la valorizzazione del sito. Anno nuovo, vecchia incuria".