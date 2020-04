Ragusa (M5S) risponde a Buceti sui controlli nella municipalità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“Mi chiedo se viviamo in due realtà diverse . Nella giornata di ieri è avvenuto l'esatto contrario rispetto a quanto afferma il presidente Buceti, in quanto nel Territorio del IV Municipio, è stata lanciata una iniziativa lodevole di divisione pasti, gestita nel modo più sbagliato possibile. Oltre 2000 cittadini da ogni parte della citta si assembravano per ricevere un pacco. I cittadini fino ad oggi hanno dimostrato una diffusa collaborazione, piuttosto consiglio di supportare in maniera attiva le attività ed evitare slogan lanciati solo per Pasqua e pasquetta".