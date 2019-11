Ragusa (M5S): "Per via Pantelleria servono interventi duraturi e non tampone"

Il consigliere della quarta municipalità Giuseppe Ragusa, del Movimento Cinque Stelle, evidenzia le problematiche legate alla pavimentazione stradale nell'intero quartiere.

"Spesso leggo di rattoppi e riparazioni - dice Ragusa - che vengono effettuati ma che non sono risolutivi. Un esempio ne è via Pantelleria dove ho proposto una mozione che è stata approvata per risolvere il problema. Nonostante ciò la situazione è ancora pessima e quindi, oltre le segnalazioni e i rattoppi, servono interventi eseguiti a regola d'arte per la sicurezza stradale. La stagione invernale è alle porte e le riparazioni estemporanee di sicuro non reggeranno a lungo".