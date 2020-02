A Ramacca si costituisce il gruppo della Lega in consiglio

La Lega sbarca a Ramacca. Approda in consiglio comunale con Pietro Sottostanti e Maria Luisa Di Dio. Quest'ultima è diretta espressione dell’associazione Madre Terra, da sempre impegnata nella promozione culturale del comprensorio calatino.

L'adesione è arrivata dopo un confronto. E dopo un percorso avviato con la dirigenza provinciale leghista. Ciò ha portato ad annunciare quest'oggi la nascita del primo gruppo leghista a Ramacca e mentre arriva la soddisfazione del commissario provinciale Anastasio Carrà si registra la dichiarazione di Pietro Sottosanti: "Ramacca ha bisogno davvero di uno svernamento della classe politica cittadina. Devono subito immettersi nel sistema amministrativo nuove e fresche energie, per poter rendere proficuo e con ricadute economiche tutte le opportunità che gli enti sovraordinati, Regione, Stato ed Europa, mettono a disposizione per i comuni”.

Per la consigliera Maria Luisa Di Dio "da insegnante che ha dovuto lasciare la Sicilia per poi farvi ritorno, riconosco nella Lega di Salvini la sincera voglia di promuovere e tutelare i territori e i loro abitanti. La Sicilia deve presto maturare e cambiare in meglio, da Ramacca noi faremo la nostra parte.

C'è anche Carrà che chiude la ridda di dichiarazioni: "Sottosanti e Di Dio, giovani, genitori e profondamente radicati nel loro territorio, rappresentano veramente Ie figure umane e politiche che la Lega-Salvini Premier vuole aggregare per far divenire questo partito un modello di avanguardia, così da esser protagonisti nelle scelte che la buona politica é chiamata compiere".

E poi ha continuato: "Il lavoro svolto in provincia assieme a Fabio Cantarella, responsabile Enti Locali per la Sicilia Orientale, e il senatore Stefano Candiani, commissario regionale della Lega Salvini Premier, che ringrazio per la costante ed attenta presenza, sta continuando a mietere i migliori frutti”.