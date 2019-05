In consiglio approda il tema del regionalismo differenziato: "Una mannaia per la Sicilia"

Si terrà il prossimo marterì una seduta del consiglio comunale su diversi ordini del giorno. Tra il regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico e la mozione per il baratto amministrativo vi è un ordine del giorno a firma dei consiglieri Anastasi, Grasso e Campisi relativo ad azioni politiche urgenti in materia di federalismo differenziato.

Si tratta delle misure che il governo intende mettere in atto per le regioni e, il timore dei consiglieri, è che andranno a vantaggio delle aree settentrionali del Paese. Il dissesto sta già provando duramente Catania e si teme il rischio di vedere aumentato il divario tra le città del sud e del nord Italia.

"Secondo gli studi di diversi economisti le Regioni che attueranno il federalismo differenziato vedranno incrementata nella situazione ex post la quota delle risorse erogata e gestita dalle loro amministrazioni rispetto alle situazioni ex ante (+106 miliardi per la Lombardia, +41 miliardi per il Veneto e +43 miliardi per l’Emilia-Romagna), mentre si assisterà ad una diminuzione di pari importo delle risorse gestite direttamente dall’amministrazione centrale", scrivono i consiglieri.

Così, secondo gli esponenti del civico consesso, ci sarebbe una "secessione dei ricchi" che favorirebbe alcune regioni come la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna e quindi chiedono al sindaco e alla giunta di "rappresentare in tutti i tavoli nazionali e regionali e, nei momenti di confronto con il governo nazionale e regionale, tutte le problematiche esposte in merito attraverso anche il coinvolgimento di tutte le forze politiche e soprattutto i sindaci, le giunte municipali e i consigli comunali della Sicilia, contribuendo in tal modo anche a scardinare il silenzio imperante a livello nazionale su tale questione".