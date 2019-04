Ars, Giuseppe Gennuso sospeso: al suo posto si è insediata Daniela Ternullo

Ha giurato e si è insediata a Sala d’Ercole la neo deputata regionale supplente Daniela Ternullo che prende il posto di Giuseppe Gennuso, (agli arresti domiciliari) sospeso dal Consiglio dei Ministri in applicazione della Legge Severino. Prima del giuramento in aula, si è tenuta una riunione in Commissione verifica poteri presieduta dal Presidente Miccichè, per verificare eventuali casi di incompatibilità.

Daniela Ternullo, prima dei non eletti nel collegio di Siracusa nella lista "Idea Sicilia - Popolari e autonomisti" sarà deputato supplente con affidamento temporaneo delle funzioni. Gennuso (lista di centrodestra Popolari ed Autonomisti) è stato sospeso perchè risulta indagato per voto di scambio.