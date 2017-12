Regione Sicilia, Musumeci: "Con il tempo produrremo fatti concreti"

"Ai siciliani rivolgo un messaggio di speranza che non si regge sul vuoto, ma su fatti concreti. Noi con il tempo produrremo fatti concreti''. Lo ha detto incontrando i giornalisti per uno scambio auguri di fine anno organizzato dall'Assostampa il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ha aggiunto: ''Ci vorrà qualche anno per rimuovere le macerie e credo che al terzo anno riusciremo a costruire una nuova Regione Siciliana, ma in questo processo difficile e in questa strada tutta in salita ho bisogno di sentire accanto a me il conforto, il sostegno, la condivisione dei siciliani al di là dell'appartenenza o del voto espresso il 5 novembre il diritto al pane, al futuro non conosce barriere né tessere di partito. Io voglio essere davvero il presidente di tutti che debbono ritrovare l'orgoglio dell'appartenenza".