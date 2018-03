Rifiuti e corruzione, Fava: "Bianco si assuma responsabilità politica"

“Ancora una volta un’indagine dell'autorità giudiziaria evidenzia la stretta correlazione tra affare dei rifiuti e corruzione. E ancora una volta la politica delega ai magistrati un ruolo che dovrebbe essere suo. A Catania gli elementi di opacità apparivano così evidenti da spingerci a presentare un’interrogazione parlamentare all’Ars. L’amministrazione comunale e il sindaco Bianco non possono far finta di nulla mentre uomini di primo piano della macchina comunale finiscono in manette”. Così una nota di Claudio Fava, dopo lo scandalo dei rifiuti che ha travolto questa mattina il Comune di Catania.

“Se uomini di fiducia del sindaco erano a disposizione-come dice la procura-di illeciti interessi - aggiunge il deputato regionale - Bianco deve assumersi le proprie responsabilità. Allo stesso modo tutta la classe politica catanese presente in consiglio comunale dovrebbe interrogarsi su una evidente omessa vigilanza, con poche e lodevoli eccezioni, mentre milioni di euro finivano per arricchire un articolato sistema di corruzione”.