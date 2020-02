Riforme costituzionali, raccolta firme di Fratelli d'Italia

Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Fratelli d'Italia presenta anche a Gravina di Catania la campagna di raccolta firme a favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni. La raccolta firme è prevista per giorno 23 febbraio presso Piazza della Libertà dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Saranno presenti: Massimiliano Giammusso (Sindaco di Gravina di Catania), Emanuele Francesco Mirabella (coordinatore FdI per Gravina di Catania e membro dell’Assemblea Nazionale), dirigenti ed amministratori di Fratelli d’Italia. Per chi fosse interessato a firmare la petizione di Fratelli d’Italia, sarà possibile anche farlo da oggi a venerdì 28 Febbraio durante gli orari di apertura del Comune di Gravina di Catania presso l’Ufficio elettorale in Via Guglielmo Marconi, 6. Per firmare è necessario portare un documento di identità.