Rinnovo suolo pubblico, l'assessore Balsamo chiarisce i termini

L'assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo chiarisce il funzionamento del rinnovo del suolo pubblico per gli esercizi commerciali a seguito della delibera dello scorso gennaio emanata dalla giunta Pogliese.

In particolare la delibera conteneva al suo interno una proroga sino a giugno 2019 delle concessione di suolo pubblico, a patto che l'esercente abbia comunque inoltrato una richiesta di rinnovo e che non hanno modificato l'occupazione rispetto all'anno precedente. La proroga serve per gli uffici comunali al fine di gestire meglio la grande mole di lavoro dovuta all'arrivo di svariate istanze.

In questi giorni i vigili urbani stanno passando al setaccio diverse attività commerciali e sono scattate alcune sanzioni. Da qui parte l'intervento chiarificatore dell'assessore Balsamo: "Qualche operatore in buona fede non avendo preso bene atto del funzionamento della proroga è incappato nelle sanzioni dei vigili urbani. Quindi invito coloro che non avessero ancora presentato domanda di inoltrarla più presto possibile".

"Non è infatti intenzione di questa amministrazione fare cassa sugli operatori onesti e regolari - prosegue Balsamo - ma bisogna, invec, aggredire tutti gli abusivi che occupano il suolo pubblico senza farne richiesta procurando mancati introiti per l’amministrazione ed arrecando spesso disagio ai nostri concittadini".

"Ricordo inoltre - conclude l'assessore - che grazie all’approvazione della delibera n 165 del 26/11/2018 riguardante l’istituzione dell’area storico ambientale proposta dal sottoscritto sarà possibile il rilascio di concessioni sul sedime stradale su arterie di tipo E ed F aperte al traffico, ovviamente subordinate all’ ottenimento dei pareri degli uffici competenti. Per ulteriori informazioni invito gli esercenti a consultare i nostri uffici".