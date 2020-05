Rischio incendi a San Nullo, Ragusa (M5S): "Dalla pulizia di un terreno può nascere un parco"

Con l’aumento delle temperature, torna ad essere attuale il problema dei roghi estivi, alimentati dalle erbaccce non rimosse e dall’incuria che spesso regna nei terreni incolti di periferia. Nel quartiere catanese di San Nullo, in via Alan Turing, lo scerbamento di un vasto appezzamento posto a ridosso di alcune villette potrebbe trasformarsi in una grande opportunità con costi limitati per Palazzo degli Elefanti.

“Basterebbero pochi e mirati interventi – spiega il consigliere del IV Municipio Giuseppe Ragusa, del Movimento 5 Stelle – per ripulire questo terreno e realizzare un nuovo parco urbano. La destinazione d’uso è stata già individuata da tempo, ma nulla è stato fatto per valorizzare quest’area che lo scorso anno è stata però ripulita. Sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale provvedesse a fare altrettanto anche adesso. Con un minimo sforzo progettuale, magari utilizzando i percettori del reddito di cittadinanza della zona, si potrebbe inoltre realizzare un’area di sgambamento per cani o un campo per i ragazzi”. In questo modo il Comune riuscirebbe quasi ad azzerare i costi e gli stessi cittadini sarebbero invogliati a tener pulito il parco in futuro, limitando la possibilità di incendi.