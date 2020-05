Rotella (MuovitItalia): "Riaprire gli uffici protocollo nelle municipalità"

Riaprire immediatamente i protocolli nelle sei municipalità. E' questa la richiesta dei consiglieri comunali Daniela Rotella e Angelo Scuderi, del gruppo MuovitItalia.

"Siamo alla fase 2 - spiegano i consiglieri - e ancora oggi i protocolli dei municipi continuano a essere chiusi. I catanesi, a causa della chiusura, in questi mesi nonostante la pandemia si sono dovuti recare al protocollo generale facendo assembramenti ed è assurdo dato che tutte le direzioni hanno mantenuto i protocollo aperti".

"Ancora oggi nonostante la richiesta effettuata dall’ottava commissione consigliare di gioverdì scorso sottoscritta con il presidente Anastasi non è cambiato nulla. Per questo motivo invitiamo l'amministrazione ad aprire subito gli uffici per fornire ai cittadini il servizio senza essere costretti a spostamenti", concludono Rotella e Scuderi.