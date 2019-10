Sanità, per Ruggero Razza "serve un piano straordinario per il Sud

"Il vero tema da affrontare per creare sviluppo non è legato all'abolizione di un ticket che paga una parte molto ridotta della popolazione italiana, ma capire se le risorse a disposizione per le tecnologie possono essere impiegate, se quelle per le infrastrutture possono essere immediatamente spese". L'ha detto l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, durante i lavori della giornata conclusiva di 'Meridiano Sanita' Sicilia', forum organizzato da The European House Ambrosetti e Cefpas con il patrocinio di Ars e Regione Siciliana. "Occorre varare - ha aggiunto Razza - un piano straordinario che consenta alle regioni, soprattutto quelle del Mezzogiorno, di spendere tutte le risorse a loro disposizione. Chiediamo al governo nazionale, in un momento importante, come la redazione della legge di bilancio, un segnale in più. Dal governo ci attendiamo consequenzialità, fa piacere vedere che sia stato confermato l'aumento del fondo sanitario nazionale, ma è importante definire una strategia che manca".