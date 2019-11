Russo (FdI): "Riqualificazione della pubblica illuminazione a Vaccarizzo e Villaggio Sant'Agata"

L'annoso problema della carenza della pubblica illuminazione colpisce sopratutto le periferie. Con un emendamento al programma triennale delle opere pubbliche 2019 - 2021 il consigliere di Fratelli d'Italia Santo Russo ha proposto la riqualificazione energetica degli impianti della pubblica illuminazione in diverse arterie del quartiere Vaccarizzo e del quartiere Villaggio Sant'Agata.

L'emendamento è stato poi fatto proprio dall'amministrazione. Più volte Russo e anche altri consiglieri avevano segnalato i malfunzionamenti degli impianti che avevano lasciato interi quartieri al buio e senza adeguata illuminazione.

Nello specifico gli interventi dovrebbero riguardare stradale Coda Volpe, via della Pilosella, via Morella, via del Fior di Loto, via del Mais, via dell'Esquiseto, via Pacinotti, via Marchese di Roccaverdina, viale dei Malavoglia e Villaggio Sant'Agata zona A.