Ragusa-Catania, Saitta (M5S): "Passo avanti per l'opera, un grande merito di Cancelleri"

"L'importantissimo passo in avanti per la superstrada Ragusa-Catania registratosi ieri, con i fondi destinati per l'opera

di 750 milioni, rappresenta una vittoria per il territorio e per il sud est siciliano. Una vittoria dove il vice ministroCancelleri

ha ricoperto un ruolo determinante e di grande impulso e dove il già ministro dei Trasporti Toninelli aveva dettato una linea chiara: quella pubblica. Così lontani dalle possibili speculazioni dei privati a danno dei cittadini e scegliendo la costruzione pubblica si è giunti a un importante traguardo atteso da decenni. Con l'individuazione delle somme adesso si potrà procedere

alla approvazione del progetto definitivo. Finalmente gli iblei, i calatini e i catanesi avranno una strada sicura e degna

di questo nome e la Ragusa - Catania, con l'impegno del M5S, è divenuta priorità nazionale"

Lo ha detto il deputato alla Camera del M5S Eugenio Saitta commentando i recenti sviluppi relativi alla costruzione dell'opera.