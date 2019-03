Sammartino (Pd): "Caro sindaco, il centrodestra si disinteressa di Catania"

Luca Sammartino scrive a Salvo Pogliese. Il deputato etneo del Pd dice al sindaco di Catania che il suo "grido d’aiuto è stato purtroppo ininfluente". L'esponente dem era presente la scorsa settimana quando Pogliese ha convocato tutta la deputazione regionale e nazionale per fare il punto sulla situazione della città post dissesto e chiedere misure urgenti per salvare il Comune, a breve in crisi di liquidità.

"La maggioranza che sostiene Musumeci ha deciso di disinteressarsi di Catania e dei catanesi non presentando, a sala d'Ercole, alcun emendamento, chiesto dal sindaco Pogliese, durante l'incontro con i parlamentari nazionali e regionali etnei la scorsa settimana, che avrebbe permesso di dare una bocca d'ossigeno alla città", ha affermato Sammartino.

"Come opposizioni eravamo pronti ad un grande senso di responsabilità - ha aggiunto - pronti a fare la nostra parte votando l'emendamento che avrebbe consentito l’anticipazione di liquidità da parte della Regione Siciliana. E' evidente che siamo rimasti soli mentre la tua stessa maggioranza ha deciso di voltare le spalle a Catania".