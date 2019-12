San Giorgio, inaugurato il largo Rita Levi Montalcini

Finalmente anche una ampia zona di San Giorgio, densamente popolata, avrà una toponomastica chiara e comprensibile. E' stato inaugurato da pochissimo il largo che prenderà il nome della scienziata italiana, nonché premio Nobel, Rita Levi Montalcini.

La zona, che prendeva il nome di stradale Giulio 20, chiedeva da tempo - anche per questioni relative alle indicazioni per ricevere la corrispondenza - l'intitolazione del largo. Così dopo i canonici passaggi burocratici, con i consiglieri di circoscrizione come Francesco Valenti del M5S che hanno "spronato" l'iter, tra decentramento e toponomastica è stato dato il via libera.

Però, con il Comune in forti difficoltà finanziarie, non vi erano i fondi necessari per l'acquisto della targa in marmo da apporre nello spazio di San Giorgio di nuova intitolazione. Così il consigliere Valenti ha pagato di tasca la nuova targa e, un paio di giorni fa, alla presenza dell'assessore Alessandro Porto, del consigliere comunale Graziano Bonaccorsi, del sacerdote della parrocchia Padre Pio, del funzionario comunale Emmi che ha seguito la pratica e dello stesso Valenti si è inaugurato il largo Montalcini.

"Sono contento - ha spiegato Valenti - perché i residenti attendevano questa intitolazione da troppo tempo e finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo perché vi erano spesso problemi per raggiungere la zona o per la corrispondenza. Ho acquistato personalmente le targhe perché ritengo che nonostante ci sia il dissesto non dobbiamo limitarci e, anzi, dobbiamo essere i primi come rappresentanti dei cittadini a dare il nostro contributo per il benessere della comunità".