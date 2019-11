San Giovanni La Punta, passaggio in maggioranza del consigliere Bertolo

Nei giorni scorsi è stato ufficialmente sancito l’accordo politico ed elettorale tra il consigliere Nicola Bertolo, in rappresentanza della lista civica “Puntese nel cuore”, e la maggioranza amministrativa guidata dal Sindaco Antonino Bellia. Nicola Bertolo dichiara: “Ho scelto di condividere questo percorso politico apprezzando il lavoro fin qui svolto dall’attuale amministrazione, impegnandomi a voler prestare il mio impegno e la mia collaborazione per riuscire a conseguire migliori risultati per la cittadinanza puntese che rappresentiamo”. Bertolo la scorsa tornata amministrativa era candidato sindaco a capo di due liste civiche e di conseguenza è entrato in consiglio comunale sedendo fra i banchi dell’opposizione. Oggi invece decide di aderire all’attuale maggioranza di governo e di partecipare alla prossima tornata elettorale con una propria lista civica a cui ha già aderito anche Giuseppe Avellino, già consigliere comunale. Accogliamo favorevolmente la decisione maturata dal consigliere Nicola Bertolo- dichiara il Sindaco Antonino Bellia- certi che apporterà il suo valido contributo al nostro percorso politico. Siamo stati sempre e siamo disponibili al dialogo con le forze politiche del nostro territorio poiché ritengo che è l'unico modo per garantire e rappresentare le esigenze dei nostri cittadini. Ogni realtà che si aggiunge al nostro gruppo politico rappresenta per noi un valore aggiunto, alla pari di quanti si sono impegnati e continuano a impegnarsi per garantire una buona amministrazione nell'interesse dei nostri concittadini”. L’accordo è stato stabilito anche alla presenza Antonio Paladino e del dottore Mario Sanfilippo