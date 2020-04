Sbarchi in Sicilia, Suriano (M5S): “Situazione da monitorare"

La deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano ha evidenziato la ripresa degli sbarchi di migranti in Sicilia, complice anche il miglioramento delle condizioni meteo. Una ripresa che, specie in questo delicato momento caratterizzato dalla pandemia, rischia di mettere a rischio la già delicata tenuta del sistema sanitario regionale. Per questa ragione l'esponente pentastellata ha rivolto un'interrogazione al ministro dell'Interno e al ministro della Salute per comprendere come si intenderà gestire l'arrivo di ulteriori migranti nei prossimi giorni.

“In una fase così delicata e in piena emergenza covid19 - spiega Suriano - occorre garantire la sicurezza di tutti. Abbiamo assistito, negli ultimi giorni, a diversi sbarchi: uno il 9 aprile (con un caso positivo rilevato a Lampedusa e poi trasferito a Pozzallo) e un altro il 12 aprile con oltre 100 migranti trasferiti in una struttura del ragusano. Non si può non rilevare come, nonostante la Sicilia sia terra di accoglienza, vi sia una forte preoccupazione per il rischio di contagi e per la formazione di eventuali focolai. Quindi occorre salvaguardare tutti: i lavoratori dell'accoglienza, i volontari e i migranti. Per questa ragione mi sono rivolta al governo per comprendere come ci si sta attrezzando in vista di eventuali nuovi arrivi di migranti che, complice l'arrivo della bella stagione, potrebbero aumentare nelle prossime settimane”.