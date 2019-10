Il primo cittadino visita l'istituto Fermi-Eredia

Il sindaco Salvo Pogliese si è recato stamani in visita all’istituto Superiore Tecnico Professionale Fermi-Eredia in via del Bosco. Il primo cittadino è stato accolto dalla dirigente scolastica, professoressa Maria Giuseppa Lo Bianco, dal corpo docente e dagli studenti. Gli allievi hanno dialogato con il primo cittadino illustrando le varie attività svolte nella scuola e chiedendo maggior attenzione da parte di tutte le istituzioni per una scuola sempre più inserita nel tessuto cittadino e nel mondo del lavoro.

“Questa scuola- ha detto il sindaco Pogliese – rappresenta per le sue tradizioni e per la qualità dell’insegnamento un vero e proprio fiore all’occhiello per la città di Catania”.

L’istituto abbraccia diversi indirizzi che vanno dall’agraria all’ottica, dalla meccanica all’alberghiero, ed è una delle poche scuole in Italia ad offrire la specializzazione in enologia. Il complesso scolastico vanta circa 7 ettari di terreno coltivato ed è dotato di una cantina.