Scuola, Saitta (M5S): "Fondi per 40 mila euro per gli istituti del calatino"

Fondi in arrivo per l'adeguamento tecnologico degli istituti scolastici in vista del rientro a settembre. Il deputato del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta plaude, così, ai fondi destinati dal Miur alle scuole siciliane che godranno di finanziamenti per oltre 2 milioni di euro con una grande attenzione per le scuole del catanese e del calatino in particolar modo.

“Con grande celerità questo governo – spiega Saitta – ha sfruttato i fondi Pon per l'adeguamento tecnologico dei nostri istituti e ha promosso un avviso pubblico per la realizzazione di smart class. I fondi, infatti, consentiranno di acquistare strumenti e dispositivi digitali come proiettori, webcam, scanner ma anche software e licenze per piattaforme di e learning, monitor touch screen. Inoltre si potranno avere istituti 2.0 con la creazione di spazi digitali nelle scuole favorendo nuove forme di didattica che sono state già testate durante la fase acuta della pandemia”.

“Specie nel Calatino - prosegue il deputato - sono stati diversi gli istituti che hanno ottenuto il finanziamento richiesto, tra cui il Nervi di Lentini, il Rapisardi di Paternò, il Majorana di Scordia e il Ramacca-Palagonia per una cifra complessiva di 40 mila euro. Si tratta di un segnale importante sia per i nostri studenti che potranno godere di istituti all'avanguardia e per i nostri docenti che con abnegazione hanno lavorato in questi mesi complessi e difficili. Ancora una volta il governo dimostra grande attenzione per il territorio etneo”