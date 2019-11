Sede quarta municipalità, Ragusa (M5S): "Non serve allarmismo ma programmare gli interventi"

Sulla situazione strutturale della sede della quarta municipalità di via Galermo è intervenuto il consigliere Giuseppe Ragusa del Movimento Cinque Stelle. Prima, a sollevare la questione, erano stati gli esponenti della municipalità Zingale e Cavallaro che avevano sottolineato lo stato precario della sede istituzionale.

Per Ragusa occorre una seria programmazione "per gli interventi sulla struttura e dei servizi ma senza creare apprensione nei cittadini".

Ricostruendo l'iter della vicenda l'esponente pentastellato ricorda che una nota della dirigenza comunale, dello scorso 25 ottobre, ha segnalato le criticità dell'immobile e da lì sono state avviate procedure di messa in sicurezza. Procedure di cui - spiega Ragusa - "è stata messa al corrente la direzione Manutenzione e servizi Tecnici per adoperarsi nel breve, al fine di garantire la pubblica incolumità, infatti nell'immediato è stato creato un percorso idoneo all'interno".

"Dispiace - conclude il consigliere - la mancata discussione, che non è mai avvenuta, sulla organizzazione delle attività ludiche e ricreative dell'Associazione Punto e capo che vengono limitate da tale problematica. Non serve lanciare soltanto allarmi ma occorre sedersi, ragionare, istituire tavoli tecnici con gli assessori di competeza per programmare al meglio i servizi".