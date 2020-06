Fiumefreddo, il centrodestra all'attacco: "Servizio idrico pessimo"

In una nota congiunta vergata da Diventerà Bellissima, con Giuseppe Nucifora, dalla Lega, con Nino Mobilia, e da Forza Italia con il coordinatore provinciale l'opposizione va all'attacco del sindaco Sebastiano Nucifora reo di aver fatto promesse "non mantenute" in campagna elettorale.

In particolare gli esponenti di centrodestra segnalano le difficoltà del servizio idrico: "L'amministrazione non ha il coraggio di confrontarsi pubblicamente con i cittadini, ormai stanchi ed esasperati per i continui disservizi e umiliati dal non poter avere alcuna interlocuzione". Inoltre la nota sottolinea come non arrivino da tempo le bollette del servizio idrico e come si siano trovati 2 milioni di euro "per il rifacimento di Piazza XXV Aprile, Piazza Monsignor Catalano (Feudogrande) e la realizzazione del parcheggio di via Carrettieri".

"Ma non sarebbe stato forse più utile utilizzarne una parte per la manutenzione del civico acquedotto?", proseguono gli esponenti dell'esposizione che guardano già alla prossima tornata elettorale per cambiare amministrazione.