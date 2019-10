Sesta circoscrizione, consiglieri mettono le discariche "in mostra"

Hanno chiamato l'iniziativa "discariche in mostra" i consiglieri della sesta circoscrizione Valenti (M5S) e Ranno (da poco indipendente) e l'hanno "messa in campo" nel corso di un incontro con l'assessore all'Ecologia Fabio Cantarella.

"Si tratta di un report fotografico - spiega Valenti - molto dettagliato in cui abbiamo mappato tutte le discariche presenti sul territorio da oltre un anno e che aumentano di giorno in giorno. Purtroppo specie nella nostra circoscrizione abbiamo tante brutture che vanno affrontate: parliamo della mancanza di potature, della sporcizia e dei topi, dei tombini che dovrebbero essere puliti in vista della stagione delle piogge".

"In un anno - prosegue il consigliere - la situazione non è migliorata. Quello che chiediamo sono interventi e controlli. Solo con le multe agli incivili si potrebbe fare cassa. Sul tema abbiamo avuto un confronto con l'assessore Cantarella che ci ha illustrato le caratteristiche del nuovo bando dei rifiuti. Questa è solo la prima di diverse iniziative che vogliamo intraprendere per accendere i riflettori sulle emergenze dei quartieri e non è escluso che una cosa analoga venga fatta in consiglio comunale dai nostri portavoce".

Dal canto suo l'assessore Cantarella ha risposto al M5S al termine del consiglio di ieri sera che ha approvato l'atto necessario per la successiva pubblicazione della gara, evidenziando la "mancata assunzione di responsabilità dei pentastellati assenti al momento della votazione di un atto importante per cambiare il sistema dei rifiuti".