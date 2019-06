Comune, si dimette dopo appena 2 mesi il presidente dei revisori dei conti

Si è dimesso il presidente del collegio dei revisori dei conti, il dottor Alberto Marcello Tumbiolo, sorteggiato lo scorso marzo dal consiglio comunale in base alla nuova - e discussa - normativa.

Originario di Mazara del Vallo l'ormai ex presidente ha addotto, nella sua missiva contente le dimissioni, a motivazioni personali e ad impegni lavorativi non conciliabili con l'impegno previsto per il Comune etneo.

Ha fatto molto discutere una pesante nota, vergata dai revisori e indirizzata alla presidenza del consiglio e alla Corte dei Conti, in merito a delle criticità emerse in merito agli agenti contabili. Criticità considerate dal collegio "gravi irregolarità" nella gestione.

Una nota dura che lasciava presagire un rapporto a dir poco complicato con una amministrazione alle prese con il dissesto e con tutte le tragiche conseguenze che comporta. Adesso si dovrà procedere a un nuovo sorteggio per scegliere un nuovo revisore che sostituirà Tumbiolo.