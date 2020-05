Sicula Trasporti replica al M5S: "Gassificatore prevede tecnologie all'avanguardia per la sicurezza"

La Sicula Trasporti replica al Movimento Cinque Stelle in merito alla mozione presentata nel consiglio comunale etneo da Valeria Diana, in relazione al progetto di modifica dell'impianto di gassificazione in contrada Coda Volpe. Sono diverse le perplessità dei pentastellati in termini di impatto ambientale del progetto proposto dall'azienda che, in una nota, ha evidenziato come il gassificatore potrà portare "benefici, anche in termini occupazionali, al nostro territorio" e rispondendo alle accuse grilline sulle eventuali conseguenze per la salute pubblica.

"Comprendo l'ennesima iniziativa del Movimento - dichiara Carmine Spina, amministratore delegato di Sicula Trasporti - e posso assicurare che la salute pubblica e l'ambiente stanno particolarmente a cuore anche a noi. L'idea di puntare sul gassificatore nasce proprio da questo nostro sentire. Perché prima o poi le discariche, anti economiche e difficili da gestire, andranno ad esaurirsi e la spazzatura dovremo comunque metterla da qualche parte. Non certo sotto lo zerbino. Il nostro progetto prevede tecnologie all'avanguardia, che soltanto in Giappone vengono utilizzate e che nessuno in quel Paese si è mai sognato di mettere in discussione. Probabilmente ci sarà un perché. Ecco, il Movimento sappia che tutto questo è fonte di ampia garanzia e sicurezza non soltanto per i catanesi o i lentinesi, ma per tutti i siciliani".