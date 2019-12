Il sindaco Pogliese a CataniaToday per un'intervista in diretta: il bilancio del 2019

Un 2019 segnato dal dissesto, dalle difficoltà del bilancio, dai tanti problemi irrisolti e incancreniti in città, da pesantissime inchieste giudiziarie che hanno scardinato posizioni di potere consolidate. Ma anche con notizie positive, come il "risveglio" della vocazione turistica di Catania, i progetti riguardanti la mobilità con il finanziamento europeo per la metropolitana che da Misterbianco arriverà sino all'aeroporto e dal sostegno che lo Stato ha garantito per la città dopo il disastro finanziario.

Ne parlermo con il sindaco di Catania, e della Città Metropolitana, Salvo Pogliese nel corso di un'intervista che verrà trasmessa in diretta sulla pagina facebook di Catania Today domani, 20 dicembre a partire dalle ore 16, e che - successivamente - verrà caricata sul sito.

Si analizzerà l'anno che volge al termine, si chiederà al primo cittadino a che punto sono i tanti progetti per la città e il perché di diverse inefficienze che voi lettori ci segnalate. Ma si parlerà anche dei progetti per il 2020 e delle prospettive della città, del lavoro che manca e del problema dei giovani che fuggono. Purtroppo Catania, come riporta ancora la classifica del Sole 24 Ore, rimane una città poco vivibile che è ferma al 97esimo posto su 107 città. Un dato percepito dai residenti che chiedono, alla politica comunale, regionale e statale, di fare di più.