Europee, il commento di Pogliese: "Vince il centrodestra rinnovato"

"I risultati elettorali confermano la tendenza maggioritaria del centrodestra, nel nostro Paese e in Sicilia". Lo ha detto Salvo Pogliese, sindaco di Catania, commentando i risultati delle elezioni europee.

"Vincente si è rivelata la nostra scelta di rispettare le sensibilità dei nostri amministratori e simpatizzanti a sostenere le candidature di Annalisa Tardino e Francesca Donato per la Lega e di Raffaele Stancanelli in Fratelli d’Italia. Anche grazie all’impegno serio e leale, com’è nel nostro dna, dei tanti che si sono scommessi, senza sotterfugi e alla luce del sole, tutti e tre rappresenteranno la Sicilia e Catania a Bruxelles. Un sentito ringraziamento va ai tanti giovani, amministratori e militanti del nostro contenitore MuovitItalia, che hanno avuto un ruolo importante, anche di tipo elettorale, per l’affermazione di un centrodestra rinnovato, nel solco di una tradizione ancora fortemente radicata, di buon governo alternativo alla sinistra".