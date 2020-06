Sisma 90, Saitta (M5S): "Sbloccato iter per il rimborso dei tributi ai cittadini"

Grazie alla risorse stanziate nel decreto Milleproroghe il rimborso relativo ai tributi Sisma 90 avrà un iter veloce e potrà dare ristoro ai cittadini delle province di Ragusa, Siracusa e Catania (e in particolare il Calatino) che attendono da anni. "Il Movimento Cinque Stelle - spiega il deputato alla Camera Saitta - si è impegnato per raggiungere questo traguardo di equità sociale, dopo anni e anni di attesa. Con i colleghi Paolo Ficara, Marialucia Lorefice e con il sottosegretario Alessio Villarosa abbiamo rappresentato le esigenze dei cittadini che da tempo attendevano risposte e che, specie in questa grave crisi economica, si trovavano in difficoltà". "I rimborsi dei tributi potenzialmente erogabili quest'anno saranno 32mila per circa 61,4 milioni, mentre le restanti 26mila istanze saranno liquidate entro l'anno prossimo per circa 50 milioni di euro. Si tratta di un segnale importante per molti cittadini della provincia di Catania dell'area del Calatino a cui finalmente la politica dà certezze dopo lunghe attese", ha concluso Saitta.

