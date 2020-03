Catania ultima nel rapporto "Smart city", dura critica del M5S

La deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano è intervenuta per commentare il recente rapporto sulle Smart City in Italia realizzato da EY e che vede Catania in penultima posizione. "Purtroppo non sorprende la posizione di Catania, che è la nona città d'Italia e una delle più importanti del Sud, in questa classifica. Anni e anni di cattiva e miope politica hanno piantato la città deccenni indietro rispetto alle città del Nord Italia. Mancano intanto le condizioni essenziali per essere una smart city: i volumi di traffico sproporzionati, lo sviluppo urbanistico disordinato, la raccolta differenziata inesistente e le gravissime disfunzioni dell'igiene urbana. A ciò associamo una mobilità ancora non sostenibile seppure vi sia una metro ancora non sfruttata a pieno. Questa posizione è una bocciatura inesorabile per un'intera classe politica che ha anche portato a due dissesti nel giro di circa un decennio e ancora una volta Catania è stata salvata dal Governo. Adesso però si facciano azioni concrete".

"Il malgoverno attuale e passato di Catania - spiega il consigliere comunale M5S Emanuele Nasca - è un dato fattuale che questa classifica non fa altro che inquadrare. In tema di mobilità basti pensare alla pessima figura dell'amministrazione sulla questione viale Vittorio Veneto o ai tanti disservizi dell'Amt. In tema di rifiuti abbiamo denunciato una gara andata deserta e un sistema totalmente inadeguato alle esigenze della città che non fa altro che alimentare sporcizia e discariche abusive. Per non parlare poi dei servizi comunali all'anno zero. Il tutto sempre puntualmente denunciato dal Movimento in consiglio comunale. Ma ai cittadini le denunce non bastano e speriamo che questa parentesi di malgoverno cittadino finisca il prima possibile".