Sondaggio elettorale Keix: M5s primo partito in Sicilia, segue Forza Italia

In vista delle future elezioni politiche, il sondaggio elettorale realizzato da "Keix - data for knowledge" riconosce risultati incoraggianti al Centrodestra e al M5s. Secondo, infatti, i dati riportati da Keix, per il Partito Democratico non tirerebbe un'ottima aria con il 19,3 per cento dei consensi in Sicilia (22, 7 per cento sul nazionale). Il primo partito rimane il Movimento 5 Stelle che avrebbe il 30,3 per cento delle preferenze in Sicilia. Al secondo posto Forza Italia con il 23,4 per cento dei consensi degli elettori siciliani. In generale, considerando l'intenzione di recarsi alle urne il 4 marzo, il 75 per cento dei siciliani è certo di andare, il 17 per cento invece no.

Prospetto ---> ITALIA 2018_FOCUS_SICILIA

In base ai dati elaborati da Keix, quindi, su base regionale: M5s 30,3%, Pd 19,3%, Forza Italia 23,4 %, Lega 2,2 %, Liberi e Uguali 5,1 %, Fratelli d'Italia 7, 1 %.

Su base, invece, nazionale: M5s 30,1 %, Pd 22, 7 %, Forza Italia 16,4%. Lega 12,3%, Liberi e Uguali come su base regionale rimane al 5,1% e Fratelli d'Italia 5, 4 %.

Nota metodologica del sondaggio

Il sondaggio è stato condotto tra il 10 e il 14 febbraio 2018 su un campione composto da 1133 casi su base nazionale e 978 casi su base regionale siciliana. Il campione è stato adeguatamente suddiviso per aree geografiche e fasce d’età in modo da garantire un’equa distribuzione del questionario. La metodologia utilizzata è Capi (computer aided personal interview)/ Cawi (computer aided web interview). Il margine di errore statistico considerato è del +/- 2.95%. L'elaborazione del dato è stata eseguita separatamente su base regionale e nazionale.